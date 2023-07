Ninh Bình vào danh sách các vùng đất thân thiện nhất thế giới

TPO - Ngày 2/7, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Booking.com đã tổ chức lễ trao giải Traveller Review Awards 2023 để tôn vinh những điểm đến và cơ sở lưu trú trên toàn cầu. Trong đó, Ninh Bình đứng ở vị trí thứ 7 trong 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới.

Cụ thể, có 240 triệu nhận xét và đánh giá từ du khách cùng ý kiến chuyên gia được Booking.com tổng hợp lại để chọn ra top 10 (trong khoảng từ 1/12/2021 đến 30/11/2022). Một số tiêu chí được đưa ra để xem xét là giá trị nhận lại từ chi phí bỏ ra, cung cấp dịch vụ, lòng hiếu khách… Ninh Bình của Việt Nam đứng thứ 7 trong top 10. Ninh Bình cũng là thành phố châu Á duy nhất có mặt trong top 10 danh sách này.

Ninh Bình nằm ở nam Đồng Bằng sông Hồng và là cửa ngõ cực nam của miền Bắc Việt Nam. Với địa hình đa dạng và nhiều danh lam thắng cảnh, Ninh Bình thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đến Ninh Bình, du khách có thể ghé thăm một số địa danh nổi tiếng như, rừng Cúc Phương, rừng Vân Long, rừng Hoa Lư, rừng Kim Sơn; những hồ nước tự nhiên như hồ Đồng Chương, hồ Đá Lải, hồ Đồng Thái hay những ngôi chùa, khu du lịch tâm linh như chùa Bái Đính…

Trong số các điểm đến, Khu cố đô Hoa Lư – Tràng An có lẽ là nơi được nhắc đến nhiều nhất. Quần thể danh thắng Tràng An từng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Tràng An đã nhiều lần được các đoàn phim trong và ngoài nước lựa chọn. Ngoài ra, tổ chức uy tín thế giới này cũng công nhận vùng ven biển và biển Ninh Bình là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Các vị trí trong top 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới năm 2023 bao gồm La Rioja (Tây Ban Nha), Epirus (Hy Lạp), Oberosterreich (Áo), County Down (Anh), Mures (Romania), Marlborough (New Zealand), Ninh Bình – Việt Nam, Limon (Costa Rica), Newfoundland & Labrador (Canada) và North Dakota (Mỹ).