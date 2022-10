Liên hoan hát Then, đàn tính tỉnh Cao Bằng

TPO - Ngày 30/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức Liên hoan hát Then - đàn tính tỉnh lần thứ III năm 2022 với trên 250 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 10 đoàn đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tham gia.

Theo thông tin của Ban tổ chức, các nghệ nhân, diễn viên thuộc đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng tham gia biểu diễn 43 tiết mục Then (Then cổ, Then cải biên), độc tấu đàn, trích đoạn nghi lễ Then, múa Sluông chầu của dân tộc Tày, Nùng…nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, cuộc sống.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện “Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch” kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (2012 - 2022).

Ban Tổ chức Liên hoan đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Nguyên Bình; 2 giải nhì thuộc về Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An cùng nhiều giải khác, trong đó có 5 giải phụ cho các nghệ nhân, diễn viên cao tuổi, nhỏ tuổi và 5 chị em trong một gia đình.

Liên hoan hát Then - đàn tính tỉnh lần thứ III nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát Then - đàn tính ở Cao Bằng. Đây là dịp các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất con người Cao Bằng đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.