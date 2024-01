Bệnh viện mắt Sài Gòn Sông Hàn ký hợp tác với hội người cao tuổi thành phố Hội An

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn và Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hội An hợp tác tổ chức chuỗi hoạt động khám chăm sóc mắt cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngày 17/1/2024, Lễ ký kết hợp tác chương trình “Sáng mắt sáng cả niềm tin” trong giai đoạn 2024 -2025 giữa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn và Hội Người Cao Tuổi thành phố Hội An đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo văn bản ký kết hợp tác, hai đơn vị sẽ cùng tổ chức các hoạt động vì cộng đồng như: khám và kiểm tra, tầm soát các bệnh mắt, phát thuốc miễn phí; tặng quà cho người dân thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hội An.

Tham dự ký kết có sự tham gia Ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn - Giám đốc điều hành Ông Lương Trọng Tường và Ban lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi TP. Hội An - Trưởng Ban Đại diện Ông Nguyễn Như Thương.

Trong đầu năm 2022 - 2023, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn và Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hội An đồng tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hội An như chương trình tầm soát mắt “Sáng mắt sáng cả niềm tin” tại phường Sơn Phong tháng 12/2022 và phường Tân An vào tháng 4/2023,..; tầm soát mắt cho hơn 1,500 người dân hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ông Lương Trọng Tường, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn phát biểu:

“Trong giai đoạn 2022- 2023, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn và Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hội An đồng tổ chức các hoạt động ý nghĩa với sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ đôi mắt cho người dân tại Thành phố Hội An. Chính vì lẽ đó, buổi lễ ký kết hợp tác với Hội Người Cao tuổi Thành phố Hội An giúp thắt chặt mối quan hệ đồng thời mở ra cơ hội hỗ trợ người dân Thành phố Hội An”.

Ông Nguyễn Như Thương, Trưởng Ban Đại Diện Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hội An phát biểu: “Chúng tôi rất hoan nghênh và trân trọng tình cảm của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn đồng phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Hội An trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ mắt cho người lớn tuổi tại thành phố.”

Hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng là một trong những định hướng cốt lõi của Hệ thống Mắt Sài Gòn. Hệ thống đã thực hiện thường niên các chương trình: Xuân yêu thương, Hành trình Vision Bus-Sáng mắt sáng cả niềm tin, Mắt sáng cho em... Trong năm 2023, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của hệ thống đã thực hiện hơn 265 hành trình thiện nguyện, khám, tư vấn, tặng thuốc miễn phí, trao quà hỗ trợ cho hơn 53.000 người cao tuổi, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.