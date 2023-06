Di sản Cố đô Huế, ký ức và trao truyền

TPO - Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, hơn 20 người mẫu nhí của tỉnh Hà Giang đã có màn trình diễn trang phục dân tộc nhiều màu sắc tại ngày hội không gian văn hóa các dân tộc thiểu số do Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh Đoàn Hà Giang tổ chức sáng 11/6.

TP - Nhiều năm nay, sân chơi “Tiếng hát măng non quan họ” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, góp phần ươm mầm măng non dân ca quan họ.