Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ở vùng biên giới Mường Lát

TPO - Huyện Mường Lát đã triển khai nhiều giải pháp, phát huy hiệu quả vai trò đấu tranh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mường Lát là một trong những địa bàn trọng yếu về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Theo báo cáo của huyện Mường Lát, 6 tháng năm 2022, tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các hiện tượng có tính chất lừa đảo diễn ra ở nhiều địa phương như: Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm (bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao); bán bảo hiểm, hoạt động môi giới bất động sản... gây thiệt hại cho người dân và phức tạp tình hình.

Trên không gian mạng, bên cạnh các thông tin tích cực phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của huyện Mường Lát, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang trong dư luận. Cùng với đó, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, các đối tượng lợi dụng tâm lý làm giàu kêu gọi đầu tư hoặc lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ để trục lợi cá nhân.

Thực trạng trên đã tác động đến tư tưởng, tâm lý xã hội của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, trên các trang thuộc hệ thống chính trị của huyện, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên... thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của người dân.

Ông Cút Văn Dân, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát chia sẻ: Ở khu phố nguy cơ tiềm ẩn các vấn đề phức tạp, Chi bộ đã kịp thời thông tin, định hướng dư luận về các sự việc xảy ra, nhất là các thông tin lan truyền trên mạng xã hội; cách nhận diện những chiêu trò, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Từ đó, đã giúp người dân nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.