TPO - “Họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” ở buôn B’Lao Sirê đã trở thành một trong những mô hình tiêu biểu ở tỉnh Lâm Đồng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng, chống tội phạm.

Được thành lập từ năm 2013, “Giáo họ Đức mẹ lên trời” ở buôn B’Lao Sirê là một trong những giáo họ thuộc giáo xứ Nam Phương với 120 hộ, 415 nhân khẩu người K’Ho.

Cán bộ phường B’Lao cho biết, những năm trước, thu nhập của người dân chủ yếu từ cây chè, cà phê; chăn nuôi gia súc gia cầm và nghề dệt thổ cẩm. Sản phẩm dệt truyền thống được tiêu thụ chậm, năng suất chè và cà phê không cao, giá các loại nông sản chủ lực trồi sụt thất thường.

Mặt khác, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khá cao nên vẫn còn tình trạng tảo hôn và những vấn đề tiêu cực trong cộng đồng; tiềm ẩn nguy cơ dễ bị các đối tượng thù địch, phản động lợi dụng kích động, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị.

Một số thanh niên trong buôn lười lao động, thường xuyên tụ tập uống rượu, bê tha.

Ngoài ra, vùng giáp ranh giữa buôn B’Lao Sirê và địa phương khác khá phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tệ nạn cờ bạc; thanh thiếu niên chạy xe máy đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Thay đổi nhờ mô hình “Họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”

Trước tình hình đó, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường B’Lao đề xuất xây dựng mô hình “Họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”. Linh mục quản xứ Nam Phương và tập thể Hội đồng giáo xứ đã đồng tình ủng hộ xây dựng mô hình này.

Các cán bộ tổ dân phố 14, phường B’Lao và chức sắc tôn giáo vận động các hộ dân đổi mới phương thức sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi; phát huy tình làng nghĩa xóm; hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất, đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường B’Lao Dương Thị Tố Như, người dân đã tự nguyện hiến đất, góp sức xây dựng 4 con đường. Chính quyền và Ban điều hành mô hình đã vận động, hỗ trợ xây mới 3 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 căn và làm 15 nhà vệ sinh trị giá hàng trăm triệu đồng cho đồng bào trong buôn.

Nhờ vậy, đời sống kinh tế, văn hóa của các gia đình từng bước phát triển, đến nay đã giảm hơn 50% số hộ nghèo và cận nghèo ở B’Lao Sirê. Toàn buôn hiện chỉ còn 20 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.

Ban điều hành cũng chú trọng vận động thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu; xây dựng gia đình hòa thuận, yêu thương nhau, không có bạo lực; có mối quan hệ tốt với cộng đồng; tuân thủ các hương ước, quy ước của tổ, buôn, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hằng tháng, giáo họ sinh hoạt định kỳ, ngoài các hoạt động tôn giáo, các chức sắc nêu tên những trường hợp có hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật để kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm.

Nhờ vậy, những mâu thuẫn bất hòa đều được nhanh chóng giải quyết, hòa giải, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài giữa các gia đình, họ tộc, họ đạo. Trong buôn không phát sinh thêm đối tượng hình sự hay nghiện ma túy.

Các thanh niên hư không những hạn chế tụ tập uống rượu mà còn tham gia lao động, phụ giúp gia đình tăng gia sản xuất. Tệ nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền, tình trạng lứa tuổi thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô không còn xảy ra.

95% hộ gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đặc biệt không còn trường hợp tảo hôn trên địa bàn.

Thượng tá Lê Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Công an tỉnh đã công nhận đây là mô hình đạt hiệu quả trong phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; đồng thời tặng giấy khen cho Ban điều hành và các thành viên của mô hình này.