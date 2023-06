Tăng cường giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc ở xã vùng cao Lai Châu

TPO - Từ tháng 3 đến nay, các lượng lực chức năng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến bà con các dân tộc sinh sống ở xã vùng cao Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Tả Ngảo là một xã vùng cao của huyện Sìn Hồ (Lai Châu), diện tích tự nhiên khoảng 8.081 ha, cách thị trấn Sìn Hồ 11 km. Địa bàn có 13 bản với ba dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số.

Dân cư trong xã phân bố không đồng đều, trình độ nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế, đặc biệt một số đồng bào có niềm tin tôn giáo nhẹ dạ, cả tin, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lôi kéo tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện; lực lượng Công an xã Tả Ngảo đã phát huy tốt vai trò bảo đảm an ninh tại cơ sở. Chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã, đồng thời xác định rõ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, hữu hiệu nhất, cần được tổ chức thường xuyên, lâu dài.

Từ đầu tháng 3 đến tháng 6, Thường trực Huyện ủy, Công an huyện và Đảng ủy xã Tả Ngảo tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tập trung đối với nhân dân và các tín đồ tôn giáo tại bản Háng Lìa 1, Háng Lìa 2 và Nậm Khăm, xã Tả Ngảo.

Các lực lượng tuyên truyền để bà con không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các trang mạng xã hội của các phần tử xấu.

Bà con cũng được tuyên truyền để tránh bị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tham gia các hoạt động gây phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, đặc biệt là theo tổ chức “Bà Cô Dợ” tụ tập đông người trái pháp luật.

Lực lượng công an xã Tả Ngảo cũng tập trung tuyên truyền về các nhóm tiện ích cho bà con khi sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công hay khi tham gia các hoạt động, giao dịch....

Với các dự án trên địa bàn, như tuyến đường Lao Lử Đề - Nậm Pẻ; Lao Lử Đề - Nậm Khăm, cơ quan chức năng phối hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đúng, đủ chính sách, pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng như chính sách quản lý đất đai.