Phim 'Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân' lý giải đạo hiếu mùa Vu Lan

TPO - Bộ phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân” là một trong những tác phẩm hiếm hoi của Việt Nam cắt nghĩa điển tích nhà Phật, làm rõ hơn truyền thống báo hiếu mùa Vu Lan.

Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân dài hơn 40 phút, do nghệ sĩ Trà My sản xuất, đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên: NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Trà My, diễn viên Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thuỳ Liên, Khắc Dũng. Thượng toạ Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo... tham gia diễn xuất.

Nghệ sĩ Trà My kể nhiều lần diễn kịch Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân ở chùa trong dịp Vu Lan, vì thế ấp ủ ý định làm phim. Sau khi hoàn thành kịch bản, chị gửi cho Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hòa Bình, Thượng tọa Thích Trường Xuân - trụ trì chùa Liên Trì (Quốc Oai, Hà Nội) để xin ý kiến, mong từng lời thoại chuẩn xác nhất, đúng ngôn từ nhà Phật.

Phim kể về bà Thanh Đề (Trà My) khi còn sống không tin Tam bảo lại còn phỉ báng, phá hoại, nói những điều không hay, sau khi chết đi bị đọa xuống địa ngục. Sau khi tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát (Việt Bắc) chứng quả vị La Hán, đắc được lục thông liền quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ. Vì thương xót mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục, dâng bát cơm cho mẹ, nhưng cơm vừa đưa lên miệng hóa thành hòn than đỏ rực.

Mục Kiền Liên cầu cứu Phật Tổ, được Phật chỉ dẫn muốn cứu được mẹ, ngày rằm tháng Bảy - là ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là lúc chư tăng Tự tứ nên thiết lễ Vu Lan Bồn - làm lễ cúng "giải đảo huyền". Cảm kích ân Phật nên tôn giả Mục Kiền Liên khuyến khích người thế gian hằng năm vào dịp này tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương, tụng kinh Vu Lan Bồn để bảo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.

“Tôn giả Mục Kiền Liên là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi cảnh khổ, là hình ảnh tiêu biểu cho hiếu đạo của con người. Tôi muốn truyền đi thông điệp về đạo làm con, luật nhân quả để gửi đến toàn thể khán giả trong mùa Vu Lan", nghệ sĩ Trà My bày tỏ.

Chị chịu cảnh bầm tím toàn thân vì bị ngã trong hang núi, bị đánh để diễn tả chân thực nhất cảnh bà Thanh Đề bị đọa dưới địa ngục. Nghệ sĩ Trà My khuyến khích bạn diễn phải "đánh thật" để tăng tính thuyết phục.

Nhà sản xuất mời nghệ sĩ hóa trang trẻ tài năng, hóa trang cho NSND Tiến Đạt trong vai Phật Tổ khiến khán giả bất ngờ. NSND Tiến Đạt dậy từ 2h sáng để nghệ sĩ “họa mặt”, chỉnh trang trước khi vào cảnh quay. Diễn viên Việt Bắc tự nguyện xuống tóc để vào vai tôn giả Mục Kiền Liên. Trang phục được thiết kế đúng theo thời Đức Phật tại thế.

NSƯT Chí Trung tự nhận chưa có nhiều duyên, tâm an để hiểu sâu về Phật pháp, thế nhưng khi tham gia bộ phim này, anh ngộ ra nhiều điều. Các nghệ sĩ, diễn viên dồn tâm huyết cho một bộ phim như món quà tri ân mùa Vu Lan. Phim được phát trên truyền hình, nền tảng trực tuyến trong dịp Vu Lan.

“Tôn giả Mục Kiền Liên là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài có quá trình xuất gia tu học và đắc quả, được sử liệu ghi chép. Và ngài được nhân loại thừa nhận là một nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng lớn trong thời đức Phật còn tại thế. Tôi rất hào hứng với kịch bản này", đạo diễn Quản Trọng Phúc chia sẻ.