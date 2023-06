Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Lực lượng công an đang phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng ngàn người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật

Ngày 18/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với ban ngành, đoàn thể ở các huyện, thành phố tổ chức đợt tuyên truyền, vận động quần chúng, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đợt tuyên truyền này được tổ chức ở những địa bàn có nhiều hộ đồng bào DTTS sinh sống như thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và các xã B’Lá (Bảo Lâm), Phi Tô (Lâm Hà), Đạ Tông (Đam Rông), Phú Hội (Đức Trọng), Đinh Trang Hòa (Di Linh), Lộc Nga (Bảo Lộc)…

Những nội dung cơ bản được tuyên truyền bao gồm: Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ và nhân dân vùng DTTS trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Các cơ quan chức năng cũng thông tin chính xác về vụ việc xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk, cũng như kết quả xử lý của lực lượng công an để các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS biết rõ, không nghe, không tin theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết. Từ đó, góp phần ổn định tình hình, không gây hoang mang trong đồng bào DTTS và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Việc tuyên truyền, vận động còn nhằm mục đích góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; giải thích rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với đồng bào DTTS. Từ đó, củng cố lòng tin của đồng bào DTTS đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện

Thượng tá Lê Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an tỉnh cũng phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong vùng DTTS.

Trên cơ sở đó, công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài hoặc xảy ra hậu quả xấu.

Lực lượng chức năng cần giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS. Quá trình giải quyết nên tiếp xúc, thăm gặp và phát huy vai trò đối với người có uy tín trong vùng DTTS, trong các tôn giáo và cộng đồng dân cư nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ.

Thông qua những người có uy tín để tuyên truyền, vận động tín đồ, bà con và quần chúng nhân dân chủ động phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm.

Theo Thượng tá Minh, đây cũng là đợt Công an tỉnh và các địa phương rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của những mô hình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS; tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Lực lượng công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tại các địa bàn vùng DTTS chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự; kịp thời, biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.