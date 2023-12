Nghệ nhân Êđê truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống

TPO - Đình làng Nhân Hậu (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nằm trong danh mục kiểm kê di tích, được bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tuy nhiên do không được tu bổ, ngôi đình hàng trăm năm tuổi hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và đang chờ sụp đổ.

TPO - Hai ngày qua, hơn một vạn du khách thập phương đã về dâng lễ cúng bái, tại Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) và cầu mong bình an, may mắn, tài lộc.