Hành hương khám phá hang Phật bí ẩn

TPO - Hang Phật hay còn gọi là Thăm Pa Fa ở xứ sở triệu voi được phát hiện tại bản Thakhuae cách đây mười mấy năm. Hang này thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước Lào đến tham quan, hành lễ.

Thăm Pa Fa nằm cách trung tâm bản Thakhuae (tỉnh Khammuan, Lào) khoảng 9km. Đường vào hang cây cối xanh um, xa xa là những dãy núi hùng vĩ. Đặc biệt trên một ngọn núi có hình mặt người được thiên nhiên "điêu khắc" rất ấn tượng.

Băng qua các trảng cỏ xanh mượt và cây cầu nhỏ lắc lư uốn theo ao nước, chúng tôi vào đến chân núi dưới hang Phật. Trong bảng nội quy dưới chân núi có điều khoản phụ nữ phải mặc xà rông (váy truyền thống của phụ nữ Lào) mới được vào hang.

Đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì phát hiện một phụ nữ trung niên chuyên cho du khách thuê xà rông. Chị khéo léo chọn chiếc xà rông hợp với màu áo và nhẹ nhàng quấn quanh bụng của tôi.

Hang nằm ở lưng chừng ngọn núi với lối vào chỉ vừa một người. Ngày trước, muốn lên tới cửa hang phải dùng chiếc thang dây dài khoảng 20m. Vài năm sau, người ta cho xây cầu thang xi măng để thuận tiện cho du khách.

Hang khá hẹp, chỉ có thể chứa khoảng 30 người, trong khi đó, vào dịp lễ, tết, phật tử và du khách viếng Thăm Pa Fa khá đông. Mọi người kiên nhẫn xếp hàng dưới chân núi chờ đến lượt tham quan.

Người quản lý hang Thăm Pa Fa cho biết Thăm Pa Fa do ông Buon Non (trú tại bản Thakhuae) phát hiện năm 2004. Trước khi mất, Buon Non từng kể về cơ duyên tìm ra cái hang này.

Chuyện là trong khi chèo xuồng trên Nong Pa Fa (hồ ba ba), thấy quầng sáng kỳ lạ thoắt ẩn thoắt hiện ở miệng lỗ thông từ cái hang phía trên xuống hồ. Buon Non đã bám theo dây leo lần tìm trên vách núi nhiều lần, cuối cùng phát hiện cửa hang rất nhỏ lẩn khuất giữa bụi cây.

Ông phát quang bụi cây, chui vào hang và phát hiện có nhiều tượng Phật trong hang đá vôi tuyệt đẹp.

Cũng theo người quản lý, ngành chức năng đã tiến hành thẩm định, kết luận hang Phật có 229 tượng cổ với nhiều chất liệu, kích cỡ, bao gồm 16 tượng bằng vàng, 123 tượng bạc, 64 tượng đồng, còn lại điêu khắc từ đá và gỗ.

Tượng được sắp xếp, bài trí từng cụm phù hợp với không gian huyền bí của hang và những mảng nhũ đá, măng đá, rèm đá nguyên sơ, nguyên thủy tuyệt đẹp; nhiều đoạn nhũ tạo thành những hình thù lạ mắt, thể hiện sự kỳ lạ của thiên nhiên.

Thời gian hình thành hang Phật và tác giả của cái hang kỳ bí này vẫn còn là ẩn số, đang chờ các nhà khoa học khám phá. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy số tượng trong hang phản ánh hình ảnh của Phật giáo ở Lào cách đây không dưới 600 năm.

Để bảo toàn tượng Phật khỏi khói lửa chiến tranh, những người yêu nước tìm mọi cách cất giấu tượng trong hầm hào, hang động… Nhiều ý kiến cho rằng hang Phật này có thể được hình thành trong hoàn cảnh đó.