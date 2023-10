Đến đền Nhược Sơn nghe chuyện võ tướng vùng sơn cước Hà Khắc Chương

TPO - Lễ hội Bươn Xao vừa có ý nghĩa văn hóa tâm linh, vừa là cầu nối để bà con đồng bào dân tộc Thái gắn kết, cầu mong mưa thuận gió hoà và một cuộc sống bình an, tốt đẹp.

TPO - Mô hình bảo vệ rừng của các tộc người thiểu số ở xã B’Lá được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.