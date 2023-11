Công an Đắk Nông tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân biên giới

TPO - Những lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông trao tặng bà con vùng biên giới.

Trong 2 ngày (16-17/11), thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Phòng Tham mưu Công an tỉnh phối hợp Công an cơ sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới Đắk Lao (huyện Đắk Mil) và xã biên giới Đắk Wil (huyện Cư Jút) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Cùng với việc trao tặng cờ Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an các huyện tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Qua đó động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ và các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Văn Vụ, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Đắk Wil, huyện Cư Jút cho biết, từ khi Công an chính quy về xã đã tích cực tham mưu và chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp công tác, qua đó bảo đảm tốt tình hình ANTT, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Người dân trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nông thôn mới, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Việc treo cờ Tổ quốc được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện trang trọng, đúng quy định.

“Chúng tôi đánh giá cao việc làm rất thiết thực và ý nghĩa của lực lượng Công an. Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho nhân dân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc; cổ vũ mỗi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng giữ gìn ANTT, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Vụ chia sẻ.

Ngoài ra, Phòng Tham mưu Công an tỉnh còn phối hợp lực lượng Công an cơ sở đến tận nhà từng hộ dân, gặp gỡ các chức sắc tôn giáo, người có uy tín phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật và tận tay trao tặng những lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên giới.

Bà Lý Thị Nên ở thôn 7, xã Đắk Wil cho hay: “Việc treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ, Tết đã trở thành một thói quen, nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam Những lá cờ Tổ quốc do các cán bộ, chiến sĩ công an trao tận tay người dân vùng biên rất thiết thực góp phần lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc”.

Trung tá Lê Vĩnh Bình, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Tham mưu phối hợp Công an cơ sở triển khai chương trình trao tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền pháp luật, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như lan tỏa việc treo cờ Tổ quốc trong Nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm quân - dân”.