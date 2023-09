TPO - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh, chiều 31/8, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng trao tặng cờ Tổ quốc cho giáo xứ Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng.

Tham dự chương trình có Thiếu tá Nông Thanh Quỳnh - Phó trưởng Công an thành phố; Linh mục chính xứ Toma Aquino Ngô Văn Khảo, Đại diện Giám mục kiêm Quản hạt miền Cao Bằng, ông Giuse Bùi Văn Đậu, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Thanh Sơn.

Hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc có ý nghĩa khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi công dân Việt Nam qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi lễ linh mục chính xứ Toma Aquino Ngô Văn Khảo đã thay mặt giáo xứ Thanh Sơn nhận cờ Tổ quốc và sẽ treo cờ tại vị trí trang trọng trong khuôn viên giáo xứ trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương cũng như các dịp lễ trọng của đạo Công giáo. Đồng thời, tiếp tục vận động giáo dân, tích cực kính chúa yêu nước, đoàn kết tôn giáo, phấn đấu xây dựng các xứ đạo bình yên và phát triển, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhân dịp này, Công an thành phố và giáo xứ Thanh Sơn tổ chức giao lưu bóng đá. Được sự cổ vũ, động viên của các cổ động viên, 2 đội bóng đã mang đến trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Các hoạt động trên thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lực lượng công an đối với giáo xứ, góp phần gắn kết giữa lực lượng Công an và chức sắc, đồng bào giáo dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.