Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số Cao Bằng

TPO - Chiều 20/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng do ông Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đại diện lãnh đạo lực lượng Biên phòng.

Tại buổi gặp mặt, ông Hà Ngọc Giáp thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng thông tin một số kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, Cao Bằng phấn đấu trong năm nay đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng bày tỏ niềm vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội và được lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đón tiếp, thể hiện sự quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm vị trí quan trọng trong và đã đóng góp nhiều công sức trên các lĩnh vực tuyên truyền nhân dân, gia đình, dòng họ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đi đầu trong phong trào giảm nghèo. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra, quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nhất là trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà cho Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng.