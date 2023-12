Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL cho biết trong nhiều năm vừa qua, dù ngành văn hóa đã có những nỗ lực, nhưng môi trường văn hóa trong lễ hội vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm.

Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định về việc xây dựng Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Đây được xem là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống ở các địa phương.

Bộ tiêu chí được ban hành nhằm khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các địa phương, BTC các lễ hội tăng cường chất lượng công tác quản lý lễ hội truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống gồm 9 tiêu chí chung và các tiêu chí cụ thể. 44 tiêu chí cụ thể được chia thành 9 nhóm tiêu chí cụ thể như: tiêu chí quản lý, tổ chức, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, ứng xử văn hóa khi tham gia hoạt động lễ hội, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, lễ hội, tiêu chí về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội...

Về các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại di tích, lễ hội các hộ kinh doanh cần cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ công cộng, quy định của BTC lễ hội về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa.

Ban tổ chức lễ hội cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về di tích, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, bài trừ hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực, các hành vi phản cảm trái thuần phong, mỹ tục dân tộc trong hoạt động lễ hội.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống chính là cơ sở để BTC lễ hội tại các địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội.

Đây cũng là định hướng để BTC chuẩn hóa các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, là thước đo để đánh giá năng lực quản lý cũng như tính hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động lễ hội tại địa phương.

Đối với một số lễ hội, cần xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, có phương án xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh phải ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi... "Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong việc xây dựng kế hoạch kịch bản, phương án tổ chức lễ hội. Cục Văn hóa cơ sở đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng các tiêu chí về môi trường văn hóa vào công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương nêu.