Bắc Giang tôn vinh 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 30/11, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Dự chương trình có bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bắc Giang có hơn 1,8 triệu người, trong đó người DTTS chiếm hơn 14,6% với 45 thành phần DTTS. Đồng bào DTTS chủ yếu cư trú ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh song luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện mục tiêu của địa phương.

Thời gian qua, đồng bào DTTS và khu vực miền núi tỉnh đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực như học tập, giảng dạy, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi ở tỉnh Bắc Giang ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc giảm bình quân 5,2%/năm, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 7,63%/năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nông Thị Hà và ông Mai Sơn nhấn mạnh, hội nghị nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, hội nghị khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với đồng bào DTTS và khu vực miền núi của tỉnh Bắc Giang.

Bà Nông Thị Hà và ông Mai Sơn ghi nhận những đóng góp của đồng bào DTTS và miền núi và đặc biệt là 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và tỉnh Bắc Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; tập trung đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người còn khó khăn trong đồng bào DTTS; luôn giữ vững phẩm chất, tinh thần, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 40 tập thể, cá nhân; 110 tập thể, cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen.