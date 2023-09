Bắc Giang truyền dạy nghi lễ hát Then của đồng bào dân tộc Nùng

TPO - Ngày 25/9, theo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy nghi lễ hát Then của đồng bào Nùng cho 200 người.

Tham gia tập huấn, có 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, người có uy tín, người dân tộc thiểu số và thành viên các câu lạc bộ hát Then địa bàn xã Hương Sơn.

Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu đã được nghe nghệ nhân ưu tú giới thiệu khái quát nghi lễ; thực hành dựng lại nghi lễ bảo tồn nghi lễ hát Then; truyền dạy loại hình văn nghệ hát Then; hướng dẫn tập luyện văn nghệ phục vụ biểu diễn các loại hình hát Then; tổ chức biểu diễn văn nghệ, trình diễn hát Then và CLB biểu diễn văn nghệ.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được chứng kiến trực tiếp Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Hồng Vân thực hành dựng lại nghi lễ cúng Then dâng sao giải hạn. Đây chỉ là 1 trong nhiều nghi lễ cúng Then được thực hiện trong đời sống của người dân tộc Nùng.

Lớp tập huấn giúp bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa phi vật thể nghi lễ hát Then, một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian rất đặc sắc và có sức lan tỏa lớn đối với đồng bào dân tộc Nùng. Khi tiếp cận với các nghi lễ Then cổ truyền, người ta có thể thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng.