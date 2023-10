Tặng 49 hiện vật để tăng tính hấp dẫn du lịch văn hóa Đam Pao

TPO - Màn công diễn hát Then, đàn Tính tại thác Bản Giốc, với sự tham gia của 1.000 diễn viên, quần chúng trong trang phục dân tộc Tày, Nùng, mang đến không gian đậm bản sắc văn hóa, ấn tượng và thu hút khán giả.

TPO - Mô hình bảo vệ rừng của các tộc người thiểu số ở xã B’Lá được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.