Nhịp cầu nối những yêu thương đến với phụ nữ biên cương

TPO - “Ở biên giới, họ thiếu nhiều thứ từ cái ăn, cái mặc cho đến phương tiện sinh kế. Mỗi lần chương trình đến với chị em phụ nữ biên cương, tôi đều “đi xin” để góp thêm một cánh tay giúp đỡ họ”, Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh tâm sự.

Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, góp sức của xã hội đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh-Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng thường đến các vùng biên giới ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An: "Nơi đó, bà con còn khó khăn, cuộc sống vất vả. Chúng tôi thường kết nối trước với địa phương để nắm được tình hình, nhu cầu của người dân, nhất là các chị em phụ nữ để đưa ra phương án hỗ trợ".

Câu chuyện đang dở dang thì chị Oanh nhận điện thoại của một Mạnh Thường quân bàn về chuyến thiện nguyện sắp tới tại phía Bắc và rủ chị cùng tham gia, nhưng nữ trung tá phải từ chối vì đặc thù công việc bận rộn. “Đó cũng chính là lý do mà tôi luôn gắn kết nối thật nhiều đơn vị, nhà hảo tâm để mang thêm nhiều phần quà đến với bà con. Mình không đi được, thì “đi xin” để góp lửa thiện nguyện. Hơn nữa, nhiều người cũng mong muốn được sẻ chia mà chưa tìm được nơi trao tặng, mình thay họ gửi tấm lòng đến nơi cần”, chị nói.

Mới đây, Hội phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đến với chị em phụ nữ xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), chị Oanh đã kêu gọi được 200 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, nước mắm… Những chuyến trước thì cả trăm chiếc áo ấm, tiền mặt, đồ thiết yếu…

Chị chia sẻ, trước khi "đi xin" đều phải nắm kỹ thông tin chị em vùng biên cần gì để nhắn gửi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ đúng nhu cầu. Không chỉ vậy, để có nguồn tiền “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cũng như các hoạt động, chương trình thiện nguyện khác, Trung tá Hoàng Oanh còn vận động mọi người tham gia phong trào “Nuôi heo đất vì người nghèo”. 10 con heo đất của 10 đơn vị được “cho ăn” liên tục, khi có hoạt động đã đóng góp một phần không nhỏ.

Trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Hà Thị Hoàng Phương, Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng, Công an TP Đà Nẵng cho hay, nhiều năm qua, đơn vị triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội phát động. Hội phụ nữ Công an thành phố đã đến thăm hỏi, trao quà, trao sinh kế cho chị em phụ nữ vùng biên.

Trong suốt những năm đồng hành, Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã kết nối những tấm lòng, xin được rất nhiều phần quà, chung sức cùng chương trình, rất đáng ghi nhận.

Trong những năm tới, phụ nữ Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đến với những vùng biên giới khó khăn và mong nhận được sự chung tay, nhiệt huyết từ các cán bộ chiến sĩ cũng như các Mạnh Thường Quân khác.

Không chỉ sát cánh cùng phụ nữ vùng biên, chị Oanh cùng đơn vị đã trao tặng công trình thư viện xanh tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để cho các em học sinh vùng cao, là người dân tộc thiểu số Kor có thể tiếp cận ánh sáng tri thức. Riêng chị đã kêu gọi được doanh nghiệp hỗ trợ sách vở, bút, cặp, áo mưa, mũ…cho các em nhỏ.

Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh vừa được tuyên dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc, với các thành tích: Xây dựng mô hình “Nụ cười thân thiện - Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân phục vụ”; Xây dựng đội ngũ báo cáo viên nữ, tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, phòng ngừa tai nạn giao thông đối với gần 1.200 lượt phụ nữ, trẻ em tham dự; Cùng BCH nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu cháu Đinh Viết Hưng (sinh năm 2009, trú tổ 35 phường Bình Hiên, quận Hải Châu) với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng... Chị nhận được Giấy khen của Giám đốc CATP Đà Nẵng 5 năm liền từ 2017-2021 do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; Giấy khen của Giám đốc CATP Đà Nẵng do có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua của Phụ nữ Công an nhân dân giai đoạn 2017-2021…