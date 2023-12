TPO - Dreaming of Freedom, nhóm sinh viên thuộc khóa 9 chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện - Học viện Phụ nữ Việt Nam, vừa tổ chức thành công sự kiện trao giải cuộc thi "Thay đổi khuôn mẫu giới, đổi mới sự tự do”.

Sự kiện này là một phần của chiến dịch Cá Voi, một sáng kiến thuộc dự án "Xây dựng sáng tạo nội dung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube và Facebook với thông điệp: “Sẽ ra sao nếu người nam là người nữ và người nữ là người nam? ”

Ban giám khảo cuộc thi gồm có TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S Hoàng Hà My - Giảng viên khoa Truyền thông Đa phương tiện và Th.S Nguyễn Thị Kiều Trang - Giảng viên khoa Giới và Phát triển.

Sau hơn một tháng kêu gọi, Ban tổ chức đã nhận được 13 video dự thi từ các cá nhân và đội nhóm sinh viên trong khu vực Hà Nội. Nội dung của những video này đa dạng và phong phú, tập trung vào việc thay đổi và đổi mới sự tự do cũng như công bằng cho tất cả các bản dạng giới.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Quang Tuấn; giải nhì (thuộc về đồng đội) cho Nguyễn Vũ Phương Diệp-Vũ Quang Anh; giải ba cho Trần Đỗ Quyên-Đặng Quốc Trịnh.

Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Thị Tran, và Nguyễn Bằng Linh - Nguyễn Ngọc.

Trong lễ trao giải cuộc thi "Thay đổi khuôn mẫu giới: Đổi mới sự tự do", nhóm sinh viên K9 Truyền thông Đa phương tiện, Dreaming of Freedom, đã chia sẻ sản phẩm phim ngắn của họ với chủ đề về Giới. Thước phim ngắn đã đặt ra câu hỏi quan trọng: "Ràng buộc và khuôn mẫu giới truyền thống có đang làm hạn chế quyền tự do và hạnh phúc hay không?"

Thông điệp mà Dreaming of Freedom muốn truyền đạt qua thước phim ngắn là: "Sẽ như thế nào nếu giới tính không còn là một yếu tố quyết định, và mọi người có thể tự do yêu người mình muốn, làm những gì họ muốn và sống theo đam mê của mình? Để thay đổi khuôn mẫu giới, chúng ta cần chấp nhận sự thay đổi, nhận thức và quan điểm, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đóng góp vào việc đổi mới sự tự do cho tất cả các bản dạng giới".

Nhóm sinh viên K9 Truyền thông Đa phương tiện hi vọng rằng tiểu dự án của họ sẽ là cầu nối, kết nối các thế hệ và tạo nên một xã hội đa dạng, nơi mỗi người được tôn trọng và tự do theo đuổi giá trị cá nhân.