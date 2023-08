Người Cơ Tu hát gây quỹ để phủ xanh 50ha rừng bản địa

Chương trình “Bring the forest back to life” nằm trong khuôn khổ Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại TP Đà Nẵng” do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Mục tiêu của Dự án là vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, và ứng phó với biến đổi khí hậu ở miền Trung và Tây Nguyên. Đây là dự án do Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng làm chủ dự án, Trung tâm GreenViet và Viện GSI hợp tác thực hiện.