Kỷ lục màn đồng diễn hát Then, đàn Tính có số người tham gia đông nhất Việt Nam

TPO - Màn công diễn hát Then, đàn Tính tại thác Bản Giốc, với sự tham gia của 1.000 diễn viên, quần chúng trong trang phục dân tộc Tày, Nùng, mang đến không gian đậm bản sắc văn hóa, ấn tượng và thu hút khán giả.

Sáng 7/10, trong khuôn khổ Lễ hội thác Bản Giốc do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức đã diễn ra màn đồng diễn hát Then, đàn Tính với chủ đề “Cội nguồn và Bản sắc Then Tính Cao Bằng”.

Màn trình diễn độc đáo của các các nghệ sĩ gồm 3 ca khúc: Ánh trăng Bản Giốc (sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tịnh), Đường về bản em (sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh), Hoa rừng quê em (sáng tác của nhạc sĩ Hoa Cương).

Với sự tham gia của 1.000 diễn viên, quần chúng trong trang phục dân tộc Tày, Nùng, chương trình được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao Bằng chứng nhận Xác lập kỷ lục Màn đồng diễn hát then, đàn tính có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam.

Màn biểu diễn này là hoạt động điểm nhấn cho Lễ hội thác Bản Giốc, đã thu hút đông đảo du khách đón xem và cổ vũ.

Bên cạnh màn công diễn hát Then, đàn Tính của 1.000 người, tại Lễ hội thác Bản Giốc năm nay còn có nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa; không gian trưng bày, giới thiệu sản vật, đặc sản, ẩm thực; hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; tuần lễ trải nghiệm vườn dẻ...