Đồng Nai tuyên dương thanh niên tôn giáo, dân tộc tiêu biểu

TPO - Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các câu lạc bộ và người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca, không chỉ trong phạm vi 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, mà còn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng người Nghệ xa quê, nhân dân cả nước và quốc tế.

TPO - Làng Trường Lưu (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là làng cổ có tuổi đời hơn 600 năm với hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Đặc biệt, nơi đây có 3 di sản được UNESCO công nhận Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và hệ thống văn bản Hán Nôm.

TPO - Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 là sự kiện văn hóa lớn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và nơi kết nối những tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước về hội tụ, giao hòa trên mảnh đất Nghệ An.

TPO - Hàng trăm chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã Tịnh Biên tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" vào các phum, sóc để hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer ở vùng biên giới.