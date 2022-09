Đại hội Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng

TPO - Ngày 14/9, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc cơ quan, đơn vị trực thuộc, các câu lạc bộ (CLB) dân ca trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng hiện có 2.192 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. 100% các huyện, thành phố có CLB dân ca. Từ sau sáp nhập, Hội có 5 CLB dân ca Tày, Nùng ở thành phố, CLB dân ca thị trấn Trùng Khánh, CLB hát then Nam Tuấn, Hòa An, CLB hát Then phường Tân Giang, CLB hát Then và hát dân ca Bản Giốc - Ngườm Ngao. Đặc biệt, trong thời gian qua đã tiếp nhận, phát triển 12 hội viên thiếu niên, nhi đồng, trong đó hội viên nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tổ chức nghiên cứu, sưu tầm 45 bài hát dân ca các dân tộc; sáng tác, đặt lời mới 162 bài hát; xây dựng 56 chương trình văn nghệ dân ca từ các chi hội cơ sở. Phối hợp với trung tâm văn hóa - thông tin các huyện, thành phố và đoàn nghệ thuật tỉnh tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với trên 6.800 lượt hội viên tham gia. Tích cực truyền dạy, phổ biến dân ca trong nhân dân, 5 năm qua, Hội tổ chức truyền dạy cho hơn 600 hội viên thuộc nhiều lứa tuổi trong và ngoài tỉnh. Chế tác, sản xuất hơn 2.000 cây đàn tính phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài tỉnh....

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng những chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, đề ra nội dung thực hiện phù hợp, xây dựng Hội thực sự trở thành mái nhà chung, diễn đàn hoạt động của những người đam mê, yêu thích, tâm huyết với dân ca, dân vũ. Tiếp tục làm tốt công tác truyền dạy, bồi dưỡng hạt nhân, bảo tồn, phát huy dân ca từ tỉnh đến cơ sở...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh gồm 23 đồng chí. Đồng chí Lê Chí Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.