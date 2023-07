Cần Thơ tuyên truyền chính sách pháp luật cho người uy tín trong dân tộc thiểu số

TPO - Trong các ngày, từ ngày 19 – 21/7, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho hơn 250 người có uy tín.

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Cần Thơ, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật là dịp để Người có uy tín cập nhật, bổ sung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân tộc; kết quả phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của thành phố và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian 3 ngày (19-21/7/2023), người có uy tín được nghe các Báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban An toàn giao thông và Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ thông tin, phổ biến các nội dung quan trọng như: Thông tin nhanh các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV như: luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật hợp tác xã, luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

Các đại biểu người có uy tín cũng được nghe các báo cáo về kết quả, thành tựu 20 năm thực hiện công tác dân tộc; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; nghe thông tin một số nội dung liên quan quan trực tiếp đến địa phương như: Công tác An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao; tuyên truyền vận động thực hiện tốt việc định danh điện tử; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Cần Thơ; một số vấn đề cần quan tâm hiện nay và việc xây dựng văn hoá giao thông an toàn trên địa bàn TP. Cần Thơ.