Bình yên xứ đạo

TPO - Từ mô hình điểm “3 an toàn về an ninh trật tự” tại giáo xứ Kim Phát, công huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cùng chính quyền địa phương đang nhân rộng đến 6 giáo xứ trên địa bàn, trở thành điểm sáng trong bảo đảm an ninh trật tự vùng tôn giáo của tỉnh này.

Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk gồm 8 xã, số dân theo đạo chiếm trên 50%. Thời gian qua, các cơ quan chức năng triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thể hiện được sự tập hợp của đông đảo quần chúng nhân dân, cùng chung sức đồng lòng đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nhiều giáo xứ, chức sắc, và giáo dân trở thành tấm gương tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an ninh tổ quốc, được các cấp chính quyền ghi nhận, tuyên dương.

Theo thượng tá Nguyễn Đức Hữu, Phó trưởng công an huyện Cư Kuin, thời gian qua công an huyện Cư Kuin triển khai, duy trì hoạt động 18 mô hình gắn với nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó có 2 mô hình tiêu biểu: “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát; “Khu dân cư an toàn, bình yên không tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Ea Ning.

“Từ hiệu quả của mô hình điểm “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát (an toàn về địa bàn vùng giáo, an toàn về con người và an toàn về tài sản) thực hiện giữa năm 2014, hiện đã được triển khai đến 6/9 giáo xứ. Trong năm nay sẽ nhân rộng ở 3 giáo xứ còn lại”, thượng tá Hữu cho biết.

Anh Nguyễn Hồng Khanh (xã Hòa Hiệp) cho hay, công an đi từng nhà, từng ngõ để vận động nhân dân tham gia vào tổ tự quản. Người dân tham gia rất đông. Sau khi được vận động tham gia tổ tự quản của mô hình 3 an toàn, người dân rất phấn khởi. Trước khi chưa có mô hình, an ninh trật tự ở thôn nhiều phức tạp, sau khi thực hiện, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Thượng tá Hữu chia sẻ, các tổ công tác tại địa phương nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên tục được kiềm giảm, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội; tình trạng mâu thuẫn trong nhân dân không phát sinh; không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

“Từ khi triển khai thực hiện đến nay, mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” phát huy hiệu quả, mang lại sự bình an cho bà con giáo dân. Ngoài ra, trong công tác thiện nguyện bác ái, Giáo xứ Kim Phát hỗ trợ xây trên 70 ngôi nhà tình thương cho gia đình khó khăn, neo đơn,…để yên tâm phát triển kinh tế. Với số tiền 40 triệu đồng/căn dùng mua vật liệu, bà con giáo dân đóng góp ngày công", ông Vũ Thành Minh, Chủ tịch hội đồng Giáo xứ Kim Phát chia sẻ.

Gia đình bà Lê Thị Hòa (SN 1955, xã Hòa Hiệp) là một trong những hộ nghèo được Giáo xứ Kim Phát hỗ trợ xây nhà. “Trước đây là một túp lều, mỗi lần mưa bão phải xin ở nhờ nhà người khác. Nhờ sự góp sức của bà con giáo dân, năm 2018 gia đình tôi có một ngôi nhà kiên cố. Tôi nuôi thêm mấy con gà, trồng rau, nên cũng có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống”, bà Hòa cảm động.

Ông Đinh Công Thiện, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, địa bàn xã có 8 thôn, buôn, gần 2.500 hộ, trong đó trên 90% theo đạo (các tôn giáo), 3 giáo xứ , 1 giáo họ, 1 chi hội tin lành. Nếu nói riêng về giáo xứ Kim Phát, đây là một trong những điểm sáng trong công tác thiện nguyện bác ái và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.