Bình Định tổ chức Liên hoan cồng chiêng

TPO - Tối 5/7, UBND huyện An Lão (Bình Định) đã long trọng tổ chức Lễ hội du lịch Hè năm 2023 và Liên hoan cồng chiêng huyện An Lão lần thứ II. Đồng thời, huyện An Lão cũng công bố, trình diễn và giới thiệu đến công chúng bộ trang phục truyền thống của đồng bào Hrê và Ba Na trên địa bàn huyện.

Lễ hội du lịch Hè An Lão năm nay gồm hàng loạt các chuỗi hoạt động như: Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn”; trải nghiệm khám phá vẻ đẹp Hồ chứa nước Đồng Mít; trưng bày ảnh thời sự nghệ thuật; công bố, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương; hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi; liên hoan văn hóa cồng chiêng các DTTS…

Lễ hội du lịch Hè năm 2023 với chủ đề “Du lịch An Lão: Trải nghiệm văn hóa - Khám phá thiên nhiên” thể hiện tình cảm chân thành và tấm lòng hiếu khách của người dân An Lão nói với du khách muôn phương; thể hiện khát vọng cháy bỏng về một An Lão trong tương lai gần mang tầm vóc mới, diện mạo mới giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Lễ hội du lịch Hè huyện An Lão năm 2023 là dịp để huyện tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch của huyện tới bạn bè, du khách trong và ngoài huyện, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện An Lão trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của địa phương; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX.

Có thể nói, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở An Lão đã trở thành sức mạnh tinh thần để gắn kết cộng đồng, là biểu tượng về sự ứng xử với thiên nhiên và xã hội; đồng thời là nhân tố gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, khơi dậy tình cảm quê hương, giáo dục truyền thống và tinh thần cộng đồng để phát triển.

Theo lãnh đạo huyện An Lão, sau Lễ hội du lịch lần này sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường; tôn tạo các di tích; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hoá cồng chiêng của đồng bào các DTTS để tiếng cồng, tiếng chiêng hòa trong tiếng hát Taleu, kachoi luôn ngân lên trong không gian văn hóa của các dân tộc; tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, động viên mọi người cùng phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Lão ngày càng giàu đẹp.

An Lão là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa với 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia cùng nhiều lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo. An Lão còn có địa hình tự nhiên đa dạng, vừa có núi, vừa có sông, những cung đường uốn lượn đến với bản làng của đồng bào Hrê, Ba Na. Đặc biệt, xã vùng cao An Toàn với độ cao hơn 1.000m, có khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn với rừng cây 1.000 năm tuổi, khí hậu ôn hòa, mát mẻ... Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ thú và đa sắc màu.