Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn và thăm tặng quà các gia đình chính sách, phật tử có công ở địa phương.

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng Tăng ni, phật tử địa phương.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn thực hiện các nghi thức tâm linh để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là dịp tri ân và báo ân, ghi nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, những thế hệ người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim, trú tại phường Vĩnh Trại; thăm và tặng quà các gia đình Phật tử có công với cách mạng trên địa bàn phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.