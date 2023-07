Ủy ban Dân tộc: Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc

TPO - Tối 5/7, UBND huyện An Lão (Bình Định) đã long trọng tổ chức Lễ hội du lịch Hè năm 2023 và Liên hoan cồng chiêng huyện An Lão lần thứ II. Đồng thời, huyện An Lão cũng công bố, trình diễn và giới thiệu đến công chúng bộ trang phục truyền thống của đồng bào Hrê và Ba Na trên địa bàn huyện.