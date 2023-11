Tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới bằng hình thức sinh hoạt dưới cờ

TPO - Với 100% học sinh là người dân tộc H’Mông, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Làng Nhì, Trạm Tấu, Yên Bái luôn đề cao trách nhiệm giáo dục bình đẳng giới cho học sinh.

Thầy Nguyễn Danh Trí Quảng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Làng Nhì cho biết: Ngoài cơ sở chính, trường có 1 điểm trường cách điểm chính 50km với 76 học sinh. Tuy cùng nằm trên một quả núi, những từ điểm trường chính đến điểm trường lẻ và ngược lại, phụ huynh, học sinh sẽ phải di chuyển xuống thị xã Nghĩa Lộ (cách trường 20km) sau đó vòng lên.

Trường nằm trên độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển nên đường đi là những con dốc 18 – 20 độ. Rất may, con đường vừa được địa phương đầu tư sửa, trải bê tông nên giao thông thuận lợi hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Thầy Quảng cho hay, do đặc điểm ở trên cao nên 100% học sinh của trường là người dân tộc H’Mông.

Trong gia đình, người phụ nữ H’Mông vẫn còn bị phân biệt đối xử. Chính vì vậy, nhà trường giao cho tổng phụ trách Đội hằng năm xây dựng 2 chuyên đề giáo dục bình đẳng giới thực hiện dưới cờ sáng Thứ Hai để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Theo thầy Quảng, cũng giống như mưa dầm thấm lâu, hy vọng những lần sinh hoạt dưới cờ ý nghĩa đó sẽ thay đổi dần nhận thức của học sinh cả nam và nữ về bình đẳng giới.