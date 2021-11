Khuyến khích các chùa tổ chức tượng niệm đồng bào tử vong do COVID-19

TPO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích các địa phương tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do COVID-19 tại địa phương đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ký công văn số 283 ngày 15/11 về việc hưởng ứng và tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Hội đồng Trị sự GHPGVN nêu, đợt dịch thứ 4 bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố làm cho hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước tử vong, hi sinh. “Đây là tổn thất và mất mát vô cùng to lớn”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nêu.

Nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch và đặc biệt hưởng ứng công văn số 3255/MTTW-BTT ngày 15/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức tưởng niệm, cầu siêu.

Theo đó, các chùa, cơ sở tự viện hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hi sinh vì dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19/11/2021. Đúng 20 giờ 00 ngày 19/11/2021 tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19.

“Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tùy vào điều kiện và thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm tại địa phương đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.