Chuyện cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử ở Mèo Vạc

TPO - Giữa trưa, dưới trời nắng gắt như đổ lửa, tổ công tác vẫn miệt mài tìm vị trí có sóng 4G để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công việc này ở dưới xuôi nơi dễ kết nối Internet thì chỉ cần thao tác 5-10 giây là xong, nhưng tại độ cao trên 1.800m so với mặt nước biển như ở Mèo Vạc thì chẳng phải chuyện dễ dàng.

Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá cực Bắc của tỉnh Hà Giang, thuộc Công viên địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, địa đầu phía Bắc của Tổ quốc. Huyện có 17 dân tộc anh em cùng chung sống từ lâu đời, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 78%. Cư dân ở đây sống rải rác trên các sườn núi cao hoặc các thung lũng, địa hình hiểm trở.

Với dân cư và địa hình như vậy, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 06), không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, nỗ lực và tâm huyết, các tổ công tác đã đến từng bản làng bất chấp xa xôi, hiểm trở để cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử cho đồng bào.

Tính đến ngày 30/6/2023, huyện Mèo Vạc đã cấp 58.742/58.742 CCCD đạt 100%, thu nhận 30.437 hồ sơ mức độ 2, kích hoạt 29.064 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1, 2. Huyện được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Hà Giang trong việc triển khai cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử.



Cán bộ thuộc tổ công tác công an xã Pả Vi cho biết, việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở dưới xuôi nơi dễ kết nối Internet thì chỉ cần thao tác 5-10 giây là xong, nhưng tại độ cao trên 1.800m so với mặt nước biển như ở Mèo Vạc thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Tổ công tác mất nhiều thời gian để tìm vị trí có sóng 4G kết nối Internet, cũng như địa điểm tránh nắng để quét nhận diện khuôn mặt công dân. Thế nên bất kể là nương ngô, vườn cỏ, thậm chí cả hốc đá bên sườn núi, nếu bắt được sóng 4G kết nối Internet và có thể quét nhận diện khuôn mặt công dân là tổ công tác hỗ trợ đồng bào kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thượng úy Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng công an xã Pả Vi huyện Mèo Vạc cho biết: Từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, cùng với các địa phương khác trên địa bàn Công an xã Pả Vi, Công an huyện Mèo Vạc và UBND 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã thành lập các tổ làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tranh thủ mọi thời gian, mọi nơi, mọi lúc, triển khai làm cả buổi tối.

Với đặc thù là huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống rải rác ở các thôn bản xa xôi, nhà ở cách trung tâm xã, có khi nằm cheo leo trên những triền núi cao nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu, Công an huyện Mèo Vạc và các xã, thị trấn đã đề ra các giải pháp với nhiều cách làm sáng tạo.

Công an huyện đã tranh thủ làm vào buổi tối tại bộ phận một cửa của huyện để tạo thuận lợi cho người dân; phân công cán bộ luân phiên xuống địa bàn phối hợp các địa phương tham gia tổ công tác đi từng thôn, đến từng nhà để cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Chị Thò Thị Súng (thôn Ha Súng, xã Pả Vi) cho biết: Thời gian này, chúng tôi đang bận rộn với mùa vụ. Vậy nên tôi rất vui khi được các cán bộ đến tận nơi hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thay vì phải đi bộ xuống núi. Các cán bộ rất nhiệt tình. Họ giúp dân không kể ngày nắng hay mưa. Có những người làm đi làm lại nhiều lần vẫn không kích hoạt được, nhưng các cán bộ không bỏ cuộc. Họ làm cho đến khi dân kích hoạt được tài khoản mới thôi.

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân, tỉnh Hà Giang đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, từng bước tiếp cận, kích hoạt tài khoản định danh, sử dụng ứng dụng VNeID.

Là huyện vùng cao nên việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân được lực lượng Công an Mèo Vạc thực hiện song hành với việc cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

"Làm thẻ CCCD gắn chíp và kích hoạt được tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, tôi vui lắm. Nhờ các cán bộ hướng dẫn, tôi thấy rất tiện ích vì tích hợp đầy đủ thông tin về CCCD, giấy phép lái xe, thẻ BHYT, BHXH.., giúp tôi có thể thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng mà không cần mang nhiều loại giấy tờ", anh Vừ Mí Chứ (thôn Xín Thầu xã Khâu Vai) chia sẻ.

Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết: Do kinh tế của các xã, thị trấn trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nên tỷ lệ người dân đi làm ngoài tỉnh tương đối cao. Để đảm bảo chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho công dân, Công an huyện đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào nhận thức về tầm quan trọng của Đề án 06. Chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể như: MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân… đến từng khu dân cư, trường học tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, Công an các đại phương còn thành lập tổ công tác đến tận nơi làm thủ tục cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt như: người già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại.