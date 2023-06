Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng các hộ nghèo ở Sóc Trăng

TPO - Ngày 18/6, tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đây là một trong số 1.200 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng tặng hộ gia đình khó khăn về nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng xây phần thân và mái nhà. Riêng kinh phí làm móng nền do hộ gia đình đóng góp hoặc địa phương huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, kinh phí 60 tỷ đồng, do Bộ Công an vận động xã hội hoá thực hiện. Đây là tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp để cùng chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Điều này cũng thể hiện sự nhất quán trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.

Để tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng và các hội đoàn thể hỗ trợ thêm ngày công xây dựng ngôi nhà. Điều này càng thắt chặt thêm tình cảm giữa đồng bào với lực lượng vũ trang và địa phương. Dự kiến, toàn bộ 1.200 căn nhà sẽ được bàn giao cho bà con vào dịp mừng Quốc khánh 2/9.

Ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết, thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã nỗ lực xây dựng hàng ngàn căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Việc tiếp nhận chương trình 1.200 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ sẽ giúp nhiều gia đình có nhà mới để ở, an cư lạc nghiệp.

Ông Mẫn cho biết, theo số liệu mới nhất, tỉnh còn khoảng 6.000 hộ khó khăn về nhà ở, mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho địa phương xây nhà ở cho bà con.

Ông Lý Hinh, ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm chia sẻ, ông rất vui khi được nhận nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

"Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, nay được tặng ngôi nhà mới, chúng tôi rất vui. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng và chính quyền địa phương. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà mới, cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình”, ông Hinh nói.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người. Đây là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với khoảng 362.029 người, chiếm 30,18% dân số toàn tỉnh.