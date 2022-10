TPO - Sáng 17/10 tại TPHCM đã diễn ra lễ ký chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TPHCM và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM giai đoạn 2022-2027.

Thực hiện chương trình ký kết, hai cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Phật tử về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và các quy định pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động “tốt đạo, đẹp đời”; gương điển hình của Phật giáo trong việc vận động đồng bào Phật tử tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn dân cư. Tuyên truyền về quốc phòng - an ninh (QP - AN) và tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức QP - AN do Hội đồng Quốc phòng An ninh TPHCM tổ chức hằng năm; tiếp tục vận động xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tự viện, nhằm đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm theo chủ đề phù hợp để chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử kiến nghị, trao đổi, góp ý việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề khác mà xã hội cùng quan tâm; đấu tranh chống lại những thông tin tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước, những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TPHCM và Ban Trị sự GHPGVN TPHCM phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc...

Vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Phật tử ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố; phối hợp vận động các nhà hảo tâm đóng góp, chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội; quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện an sinh xã hội của thành phố.

Phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội hóa về hoạt động bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS... do Ban Trị sự GHPGVN thành phố triển khai. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng phối hợp giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo chương trình, kế hoạch của Ủy ban MTTQVN thành phố; phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ ký kết, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TPHCM bày tỏ: “Tiếp nối sự nghiệp của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và việc chứng minh của Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, chúng tôi phối hợp thực hiện cùng với MTTQ Việt Nam TPHCM trong những công tác vì biển, đảo quê hương, vì an sinh xã hội, những việc từ thiện, vì lợi ích, an lạc cho số đông. Đây cũng là công việc chung của Phật giáo”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM Trần Kim Yến bày tỏ mong muốn những nội dung phối hợp công tác sẽ được Ban Trị sự GHPGVN thành phố và các quận huyện, TP. Thủ Đức lồng ghép trong quá trình thực hiện công tác Phật sự, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.