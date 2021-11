‘Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam’ gắn kết cộng đồng

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt yêu cầu Ban Tổ chức “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2021” phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 5/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt có buổi làm việc với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về kế hoạch tổ chức “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021”.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021. Sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 18-23/11/2021.

Bốn nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc "Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2021"; Thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoạt động khác của cộng đồng các dân tộc.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các cục, vụ và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, chương trình, kịch bản, làm việc cụ thể với từng đầu mối, khớp nối các nội dung công việc để sự kiện diễn ra thành công, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Bộ cũng lưu ý, các hoạt động phải trang trọng, an toàn, thiết thực, chống lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phải hướng tới gắn kết mọi cộng đồng dân tộc, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt yêu cầu Ban tổ chức, Ban quản lý Làng phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch, trật tự và an toàn xã hội, phù hợp với bối cảnh mới; tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch theo định hướng chiến lược phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.