Trình diễn flycam nghệ thuật, dù lượn... dịp 110 năm lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2023, kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển, đồng thời 10 năm lễ hội này được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo đó, lễ hội năm nay diễn ra vào ngày 28, 29, 30/9 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Quý Mão) tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM).

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2023 gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của huyện Cần Giờ ngày càng tốt hơn.

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc, gồm: Lễ thượng đại kỳ lễ hội, lễ mừng công ngư dân Cần Giờ và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển, 10 năm lễ hội được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn thực hiện chương trình nghệ thuật – đêm hội Trăng rằm, tổ chức đoàn thuyền hoa đăng, thả đèn trên biển; lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thuỷ tướng.

Trong khuôn khổ lễ hội, các đơn vị còn thực hiện tuyến đường nghệ thuật, triển lãm hình ảnh, hiện vật giới thiệu về truyền thống đấu tranh cách mạng, thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng huyện Cần Giờ; về phát triển kinh tế biển, du lịch của TPHCM; giới thiệu hình ảnh và trưng bày, sắp đặt hiện vật phục chế các loại hình đánh bắt truyền thống của ngư dân địa phương, các hoạt động sản xuất, văn hoá của vùng sông biển qua các thời kỳ.

Cùng với đó, tại huyện đảo cũng diễn ra các buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật như hát bội, giao lưu đờn ca tài tử, rối nước, xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi; giải đua xe đạp, giải bóng đá, giải điền kinh bãi biển, biểu diễn flycam nghệ thuật, biểu diễn dù lượn và khinh khí cầu; tổ chức bắn pháo hoa hỏa thuật…

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Công an TPHCM cùng Bộ Tư lệnh TPHCM, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông, điều tiết giao thông và cứu nạn cứu hộ tại khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội.