Trao hàng trăm phương tiện sinh kế cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Sau đợt mưa lũ vừa qua, người làm hương ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An đang đối mặt với khó khăn “kép” khi nhiều diện tích cây rễ hương héo rũ; các vật dụng, đồ nghề, nguyên liệu làm hương cũng bị ẩm ướt, hư hỏng.

TPO - Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc TP Điện Biên Phủ lần thứ IX diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 – 8/10) tại Quảng trường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

TPO - Mô hình bảo vệ rừng của các tộc người thiểu số ở xã B’Lá được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.