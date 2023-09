Nhiều phụ nữ dân tộc Cor bị lừa bán ra nước ngoài

TP - Vì nhẹ dạ, cả tin vào những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, nhiều phụ nữ người Cor ở huyện miền núi Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ bán ra nước ngoài, rồi đòi người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc.

Nhẹ dạ, cả tin

Được một người bạn quen qua mạng xã hội giới thiệu công việc bán cà phê với mức lương cao, chị H.T.H (33 tuổi, trú thôn Bắc, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) đã tin và nghe theo.

Giữa tháng 8/2023, chị H nhờ cha ruột là ông H.V.Đ ở nhà chăm sóc 4 đứa con nhỏ để đi vào Nam làm thuê, kiếm tiền gửi về gia đình. Nghe con gái đi làm lương tháng 10 triệu đồng/tháng, ông Đ cũng mừng thầm. Tuy nhiên, khi H vào đến Tây Ninh thì bị nhóm người lái xe lừa chở sang Campuchia ở khu vực của người Trung Quốc. Tại đây, các đối tượng yêu cầu H phải trả số tiền lớn mới được tự do. Chị H được gọi điện về cầu cứu gia đình.

Ngày 19/8/2023, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình chị H, Công an xã Trà Sơn và Công an huyện Trà Bồng khẩn trương vào cuộc và hướng dẫn chị H trốn thoát an toàn.

May mắn chị H sau đó đã về được quê nhà. “Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các anh công an giờ đây tôi không biết thế nào. Tôi rất hối hận vì sự nhẹ dạ cả tin…”, chị H nói.

Ngoài trường hợp của H, Công an huyện Trà Bồng cũng đã tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nhiều nạn nhân tương tự người đia phương.

Như trường hợp hai em Đ.T.L (20 tuổi) và H.T.N (16 tuổi, đều trú xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng). Khoảng tháng 3/2022, tình cờ qua một người bạn trên Facebook, L được rủ rê vào làm lao động cho một công ty gỗ ở Bình Dương với thù lao hậu hĩnh. Tin tưởng vào người bạn này, L rủ hàng xóm là N cùng đi. Sau đó, cả hai đều bị lừa bán qua biên giới.

Sau nhiều tháng sống và làm việc như trong địa ngục, khoảng 23 giờ ngày 28/10/2022, lợi dụng lúc cổng Cty mở cho xe vào, L cùng một số người chạy ào ra ngoài để bỏ trốn. L chạy về cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) rồi bắt xe đi về Tây Ninh, đến 3 giờ sáng hôm sau bắt xe về TPHCM. “Về tới Sài Gòn em đi chân đất, quần áo tả tơi. Một người trong nhóm chia tiền cho mọi người, mua quần áo, rồi chiều ngày 29/10 em bắt xe về Quảng Ngãi luôn. Đến trưa ngày 30/10, em về tới nhà…”, L nhớ lại ký ức kinh hoàng.

H.T.N may mắn hơn L, tiếp tục làm ở Cty cũ một thời gian thì Cty này chuyển chủ. Đang trong đợt truy quét mạnh, N được thả về cùng một số người khác.

Lời cảnh tỉnh

Phần lớn số phụ nữ, thiếu nữ bị lừa sang nước ngoài đều là đồng bào vùng cao Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn, chủ yếu sống dựa vào nương rẫy. Theo Thượng tá Trần Văn Hảo - Phó Trưởng Công an huyện Trà Bồng, mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng một số phụ nữ trên địa bàn huyện, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái người Cor vì cả tin đã bị kẻ xấu lừa đưa ra nước ngoài.

Với thủ đoạn đánh vào tâm lý cả tin với những lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” hay đơn giản là một công việc ổn định, nhất là với các thiếu nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế… Những phụ nữ này bị các đối tượng xấu lừa bán vào các “động” mại dâm, thậm chí bán qua biên giới với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Ông Hồ Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Bùi cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền đến từng thôn, từng hộ gia đình quản lý con em mình. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết việc làm ổn định cho số thanh, thiếu niên tại địa phương.