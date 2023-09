Nhiều hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới có hiệu quả tại Đồng Nai

TPO - Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền nên các chỉ tiêu, mục tiêu của chiến lược bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về cơ bản đạt và vượt. Để đạt được kết quả đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại Đồng Nai, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số đã được đẩy mạnh.

Tại Đồng Nai có 31 dân tộc anh em cùng sinh sống. Ngoài dân tộc Kinh (chiếm 92% dân số), còn lại đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Trong đó, 4 dân tộc bản địa là: Chơ Ro, Mạ, STiêng và Cơ Ho; 3 dân tộc đã sinh sống lâu đời ở Đồng Nai là: Hoa, Chăm và Khmer. Hiện nay đồng bào DTTS có lượng đông dân nhất ở Đồng Nai là dân tộc Hoa, tiếp đến là các dân tộc Nùng, Chơ Ro, Tày, Khmer, Mường, Dao, Mạ, Chăm, STiêng, Sán Dìu, Cơ Ho, Thái, Thổ, Ê Đê, Sán Chay, Ngái, Raglay, Gia Rai, Lào, Cơ Tu, Xơ Đăng, Ba Na...

Đồng bào các dân tộc sống xen kẽ rộng khắp các địa phương trong tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu là ở các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và TX. Long Khánh.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới tại tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền nên các chỉ tiêu, mục tiêu của chiến lược bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về cơ bản đạt và vượt như: Tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã; tỷ số giới tính khi sinh; tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở…

Việc lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự quan tâm, chuyển biến tích cực như trong các lĩnh vực lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, đặc biệt công tác cán bộ nữ được quan tâm trên tất cả các khâu từ quy hoạch, đào tạo đến sử dụng, đề bạt. Trình độ học vấn cũng như chuyên môn của cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đạt được kết quả đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại Đồng Nai, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số đã được đẩy mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 300 đại biểu là nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 05 lớp tập huấn nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho 500 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các huyện, thành phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo truyền thông phòng ngừa ứng phó với bạo lực giới trong trường học cho 750 học sinh các trường THPT của huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Định Quán. Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền. Phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cấp xã, với 2.209 người tham dự. Lồng ghép truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử/Website/trang fanpage các đơn vị trường học 01 lần/quý. Treo 900 băng rôn tuyên truyền về bình đẳng giới nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/3. Triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh THPT video tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật năm 2023” trong đó bao gồm nội dung tìm hiểu Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với sở VHTTDL tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2023; Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Bên cạnh đó Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức 11 lớp tập huấn “Những điểm mới của Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 và quy trình bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình” cho 1.100 thành viên Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật và hội viên phụ nữ tại 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Phát 10.000 tờ gấp về một số điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân biết, tìm hiểu. Truyền thông 1.100 cuộc với hơn 33.000 phụ nữ tham dự về các nội dung có liên quan đến phụ nữ về trẻ em như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật An ninh mạng, phòng, chống tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ khởi nghiệp,... Tổ chức 82 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh cho 5.314 hội viên phụ nữ; hỗ trợ 205 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là trên 5,9 tỷ đồng; duy trì hoạt động hiệu quả 30 Hợp tác xã, 90 Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia thành viên Ban Quản lý…

Công an tỉnh thường xuyên đăng tải tin, bài phản ánh hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và các phương tiện thông tin truyền thông. Duy trì trang “Thông tin phụ nữ” trên Website của ngành nhằm cung cấp các thông tin về giáo dục, tư vấn sức khỏe sinh sản, tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kiến thức nuôi dạy con cái... Đảm bảo 100% cán bộ chiến sỹ được hưởng các chế độ khám, chữa bệnh và các chế độ khác theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền bình đẳng giới tại các huyện

Tại các huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cũng được đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm nay.

Huyện Trảng Bom tuyên truyền 159 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống truyền thanh huyện, thời lượng 318 phút; trên hệ thống truyền thanh 17 xã, thị trấn thực hiện tiếp sóng với tổng thời lượng tuyên truyền là 5.406 phút.

Huyện Vĩnh Cửu tuyên truyền bình đẳng giới qua zalo, facebook được 753 lượt với 13.504 người theo dõi; duy trì 64 địa chỉ tin cậy.

Huyện Xuân Lộc tuyên truyền 42 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống truyền thanh huyện, thời lượng 126 phút (03 phút/tin, bài); trên hệ thống truyền thanh 15 xã, thị trấn là 1890 phút; Lồng ghép tuyên truyền phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình trong các cuộc họp và các buổi lễ kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3.

Huyện Tân Phú tuyên truyền Đề án về giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; duy trì hoạt động của 87 câu lạc bộ gia đình, 147 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 102 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Huyện Long Thành đăng tải trên 65 tin, bài viết trên trang thông tin điện tử của huyện và trang fanpage của Hội liên hiệp phụ nữ được 4.287 người tiếp cận, theo dõi; Trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao huyện tuyên truyền cổ động trực quan: 45 tấm băng rôn, tuyên truyền xe lưu động 14 buổi, trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện là 28 tin, 15 bài, 06 chuyên đề có nội dung tuyên truyền về hoạt động của công tác bình đẳng giới thông qua các chương trình thời sự và trong chuyên mục pháp luật cuộc sống phát hàng ngày, hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài huyện, thời lượng 396 phút; 14/14 xã, thị trấn tiếp sóng thời lượng 5.544 phút.

Thành phố Biên Hòa tổ chức 01 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người, bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, có 187 người tham dự; tổ chức 01 hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em có 89 hội viên tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán tổ chức 02 lớp tuyên truyền về phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, Luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Huyện Nhơn Trạch tổ chức 529 cuộc tuyên truyền, tập huấn, hội nghị tại các khu nhà trọ về pháp luật bình đẳng giới cho 28.509 lượt cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ và người dân; Đài Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và có thời lượng 30 phút/tuần vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần, phát sóng vào khung giờ 6 giờ 30 sáng và 18 giờ tối.

Trong 6 tháng cuối năm Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức bình đẳng giới trong tỉnh. Các hoạt động tập trung vào tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng nghề; hội thảo công tác bình đẳng giới; xây dựng phóng sự về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó tỉnh cũng quan tâm chú trọng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Và tổ chức giám sát, kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự kiến năm nay, Lễ phát động Tháng hành động được tổ chức ngày 10/11/2023 với chủ đề là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.