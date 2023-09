Nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực ở Thanh Hoá

TPO - Tại Thanh Hoá, việc tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, việc duy trì, nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới để nâng cao hiệu quả hoạt động ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc có nhiều nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

Cụ thể, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hoá đã triển khai các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, như: Mô hình "Truyền thông tư vấn về bình đẳng giới cho thanh niên và vị thành niên" tại các Trường THPT trên địa bàn huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Lang Chánh; mô hình "Thành phố/Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái" tại các huyện Thạch Thành, Thọ Xuân và thành phố Sầm Sơn; triển khai mô hình "Cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Bảo trợ xã hội số 2; mô hình "Ngôi nhà Ánh Dương" tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Sở đã chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động hỗ trợ, can thiệp trợ giúp đối với nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; phối hợp và hướng dẫn các huyện tiếp tục triển khai mô hình "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh".

Theo đó, thông qua việc thực hiện các mô hình giúp người dân tại cộng đồng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng tự kiểm soát bản thân và phòng tránh bạo lực; tạo cơ hội để các nạn nhân bị bạo lực được tiếp cận ít nhất một hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện tốt mô hình và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới....

Với những nỗ lực trên, hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn đã lựa chọn địa điểm và xây dựng "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh" trong đó, có 465 "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh" đạt các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, để tư vấn, trợ giúp các nạn nhân của các vụ bạo lực giới; phát triển, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Câu lạc bộ Nam giới tiên phòng phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân tại cộng đồng, từ đó, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới theo kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đài điện thoại Ngôi nhà Ánh Dương đã tiếp nhận và tư vấn 392 cuộc gọi, trong đó, có 25 cuộc gọi liên quan đến vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, 87 cuộc gọi liên quan đến trẻ em; thực hiện can thiệp 54 ca (trong đó: bạo lực về thể chất 22 ca, bạo lực về tinh thần 25 ca, bạo lực về kinh tế 7 ca).



Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn đã phát hiện 34 vụ xâm hại trẻ em (với 49 đối tượng, 39 nạn nhân bị xâm hại), trong đó có 22 vụ xâm hại tình dục (với 24 đối tượng, 22 nạn nhân bị xâm hại, đều là nữ), chiếm 64,7% tổng số vụ xâm hại trẻ em.



So sánh cùng kỳ năm 2022, số vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em năm 2023 giảm 15%. Cơ quan công an các cấp đã điều tra, khởi tố 25 vụ với 32 bị can; xử lý hành chính 2 vụ với 5 đối tượng; đang xác minh làm rõ 6 vụ. Nhìn chung, 100% vụ xâm hại trẻ em đều được các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, xác minh, can thiệp và xử lý kịp thời theo quy định.