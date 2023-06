Họp mặt hội viên phụ nữ dân tộc Chăm Islam tại TP.HCM

TPO - Sáng 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức họp mặt hội viên phụ nữ dân tộc Chăm Islam trên địa bàn TPHCM, nhân Đại lễ Raya Idil Adha năm 2023 - Hồi lịch 1444.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương; Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Thị Ngọc Linh; Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Trịnh Thị Thanh… cùng hơn 200 hội viên phụ nữ dân tộc Chăm Islam.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết, chương trình họp mặt hội viên phụ nữ Chăm Islam, là hoạt động hằng năm của tổ chức Hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo, trong đó có hội viên phụ nữ dân tộc Chăm Islam. Đồng thời, cũng là dịp để các chị, em giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ tâm tình và chúc mừng nhau nhân ngày Tết truyền thống của đồng bào Chăm.

Thay mặt lãnh đạo Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCN Nguyễn Thị Ngọc Linh chúc mỗi gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ Chăm Islam thật nhiều may mắn, thành công trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Thị Ngọc Linh nhấn mạnh, TPHCM là nơi hội tụ đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống tinh thần của người dân rất phong phú, hiện có đủ 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số nhiều nhất là dân tộc Hoa, Chăm, Chăm Islam, Tày,...

Trong những năm qua, nhân dân TPHCM nói chung, trong đó có đồng bào, cán bộ, hội viên phụ nữ Chăm Islam nói riêng đã tích cực, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố, chung tay cùng thành phố thực hiện các công tác an sinh xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm của thành phố.

Mừng Đại lễ Raya Idil Adha cùng hội viên phụ nữ dân tộc Chăm Islam, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM đã trao 200 phần quà gửi đến hội viên phụ nữ Chăm Islam để cùng chung vui mừng năm mới.