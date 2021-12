Để giữ bình yên cho mùa thu hoạch cà phê Tây Nguyên

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang triển khai hàng loạt giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa thu hoạch cà phê.

Ông Nguyễn Xuân Thường, trưởng thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông cho biết, thời gian qua, công an xã Quảng Khê xuống tận địa bàn, hướng dẫn người dân cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là nạn trộm cắp nông sản.

“Đến nay ở địa phương không để xảy ra các vụ trộm cắp cà phê”, ông Thường cho hay.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, thời gian này, lao động tự do nhiều nơi đến hái thuê cà phê. Do đó, Công an xã Quảng Khê yêu cầu người dân nghiêm túc chấp hành đăng ký tạm trú, lưu trú khi thuê lao động để thu hoạch nông sản.

Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ an ninh tự quản tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Ngoài ra, công an còn đề nghị chủ các cơ sở thu mua nông sản ký cam kết không thu mua cà phê non, cà phê không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã… chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện "bảo kê", ép giá người dân, thương lái trong việc thu mua nông sản để chiếm đoạt tài sản... Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đắk Glong được bảo đảm tốt, các loại tội phạm đã được kéo giảm, giúp nhân dân yên tâm thu hoạch cà phê”, Trung tá Nguyễn Minh Anh, Phó trưởng Công an huyện Đắk Glong cho hay.

Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch, công an tỉnh chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm do sử dụng rượu, bia; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2021 - 2022, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.