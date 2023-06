Đà Nẵng: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Tuy số lượng Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn TP. Đà Nẵng không nhiều so với các tỉnh, thành phố khác, nhưng đã phát huy, khẳng định vai trò của mình tại cộng đồng dân cư vùng đồng bào DTTS, là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân...

Chiều 2/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS TP. Đà Nẵng.

Thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Cao Cường Trưởng ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng đã báo cáo sơ lược về tình hình KT-XH và việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn TP. Đà Nẵng thời gian qua.

Theo đó, TP. Đà Nẵng, hiện nay có 28 thành phần DTTS với 4.942 người (chiếm tỷ lệ 0,44% dân số toàn Thành phố). Trong số 28 thành phần DTTS, dân tộc Hoa chiếm tỷ lệ cao nhất, với hơn 60%; tiếp đến là dân tộc Cơ Tu chiếm 24,3%; 26 DTTS khác chiếm tỷ lệ hơn 15% với tổng số 770 người…Đồng bào các DTTS phân bổ rải rác trên địa bàn Thành phố, đã định cư nhiều năm, trải qua nhiều thế hệ, sống xen kẽ với người Kinh.

Tuy số lượng Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Đà Nẵng không nhiều so với các tỉnh, thành phố khác, nhưng đã phát huy, khẳng định vai trò của mình tại cộng đồng dân cư vùng đồng bào DTTS, là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đời sống dân sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, những Người có uy tín đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc giáo dục, động viên đồng bào thực hiện tốt các chính sách dân tộc, hòa giải các mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc, không tin và nghe theo kẻ xấu, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại mọi âm mưu gây chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS.

Nhiều tấm gương Người có uy tín TP. Đà Nẵng sản xuất giỏi, biết áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, có đời sống kinh tế khá hơn trong cộng đồng, qua đó để đồng bào DTTS học tập tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế trong áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, lao động sản xuất để tạo thu nhập vươn lên trong cuộc sống.

Để kịp thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho những Người có uy tín không ngừng phát huy vị trí, vai trò của mình, các chính sách đối với Người có uy tín đã được các cấp chính quyền TP. Đà Nẵng quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao những hiệu quả hoạt động của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã tặng quà của UBDT cho đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Đà Nẵng.