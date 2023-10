Công an tỉnh An Giang tặng 24 xe đạp cho học sinh dân tộc Chăm

TPO - Ngày 13/10, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm và trao tặng 24 xe đạp cho học sinh con em đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông JacKy, Trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang trao tặng 24 chiếc xe đạp cho các em học sinh đồng bào dân tộc Chăm hoàn cảnh khó khăn, mỗi chiếc xe trị giá 1,2 triệu đồng.

Số xe đạp trên được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ. Những chiếc xe đạp là món quà rất thiết thực, ý nghĩa trong việc đồng hành tiếp bước các em tới trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mong chắp cánh những ước mơ, giúp các em tiếp tục vượt khó vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của lực lượng Công an tỉnh An Giang với tinh thần lá lành đùm lá rách trong suốt thời gian qua.