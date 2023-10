Bí thư Sóc Trăng thăm, chúc mừng Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào Khmer

TPO - Nhân dịp Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 (từ ngày 13-15/10/2023), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng thành lập 15 đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer và các vị sư sãi ở một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã đến thăm và chúc mừng các vị thượng tọa, các vị sư sãi Ban quản trị tại chùa Bâng Cro Chap Thmây (xã Tân Hưng, huyện Long Phú), chi hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Long Phú và chùa Kos Tung (xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung).

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình sản xuất và gửi lời chúc đến các vị thượng tọa, sư sãi và đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Long Phú và Cù Lao Dung; chúc bà con đón lễ Sene ĐôlTa thật vui tươi, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm.

Trao đổi với các vị thượng tọa, các vị sư sãi, ông Lâm Văn Mẫn cho biết: Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các vị thượng tọa, sư sãi và đồng bào Khmer huyện Long Phú và Cù Lao Dung.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn thời gian tới, các vị thượng tọa, sư sãi, ban quản trị các chùa, đồng bào Khmer huyện Long Phú và Cù Lao Dung tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lao động sản xuất, tích cực cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống, cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các vị thượng tọa, trụ trì chùa Bâng Cro Chap Thmây và chùa Kos Tung đại diện đồng bào Khmer bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện tốt nhất trong triển khai chính sách dân tộc, hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cho vay vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống đồng bào Khmer ngày càng cải thiện, bộ mặt vùng quê ngày càng đổi mới. Hằng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà dịp lễ Sene ĐôlTa là động lực rất lớn để sư sãi, phật tử và đồng bào Khmer tham gia thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cùng lãnh đạo một số sở, ngành, TP. Sóc Trăng đến thăm và chúc mừng lễ Sene ĐôlTa năm 2023 tại chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (phường 5, TP. Sóc Trăng) và Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Tại đây, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và gửi lời chúc sức khỏe đến các vị thượng tọa, Ban quản trị chùa cùng bà con phật tử đón lễ Sene ĐôlTa an vui, hạnh phúc. Riêng đối Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua và đánh giá cao sự đóng góp của tập thể viên chức, diễn viên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer.

Tại TP. Sóc Trăng, ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng và đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene ĐôlTa cán bộ hưu trí dân tộc Khmer trên địa bàn TP. Sóc Trăng và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Tại TP. Sóc Trăng, đoàn đã đến thăm ông Trần Song - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ; ông Lâm Ren - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại huyện Kế Sách, đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene ĐôlTa chùa Com Pong Chum, xã An Mỹ; chùa Pô Thi Phđốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, chúc các vị sư sãi, ban quản trị chùa và bà con phật tử đón lễ thật vui tươi, đầm ấm.