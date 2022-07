Bám buôn giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

TPO - Thời gian qua, Công an huyện Krông Búk triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở ở vùng sâu xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng hành cùng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng buôn làng bình yên.

Đang tỉ mẩn lấy lá keo cho dê ăn, ông Y Păng Mlô (xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết, 2 con dê này được công an huyện cùng 2 đơn vị kết nghĩa trao tặng cách đây hơn 1 tháng để hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế.

Gia đình ông Y Păng thuộc diện hộ nghèo, chỉ có một ít đất rẫy. Hằng ngày, vợ chồng ông phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai con nhỏ. Trước đây, ông Y Păng là lao động chính trong gia đình. Sau tai nạn, một cánh tay của ông không thể cử động bình thường, không làm được công việc nặng.

Ông Y Păng chia sẻ, thời gian qua, lực lượng công an huyện có nhiều hoạt động hỗ trợ những hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Qua những việc làm đó góp phần tăng cường khối đoàn kết dân tộc.

Hay trường hợp của em Y Nhuân Niê (5 tuổi, buôn Ea Zin, xã Cư Né), mẹ mất khi còn nhỏ, bố bỏ đi biệt tích. Hai anh em Y Nhuân sống nương tựa vào ông bà ngoại. Nhưng ông bà đã già, cuộc sống chật vật thiếu thốn.

Thấu hiểu, cảm thông trước hoàn cảnh của Y Nhuân, Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Búk phối hợp với Chi bộ Cảnh sát giao thông nhận đỡ đầu Y Nhuân trong thời gian 5 năm, mỗi năm hỗ trợ 6 triệu đồng.

“Chúng tôi rất biết ơn các cô, chú công an. Ngoài việc hỗ trợ mức kinh phí hàng năm, đoàn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà vào các ngày lễ”, ông ngoại Y Nhuân cảm động nói.

Huyện Krông Búk có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%, tập trung ở 106 buôn trên địa bàn. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ công an huyện bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, đẩy lùi mê tín dị đoan; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Ông Y Khuyn (xã Pơng Drang) cho biết, từ khi Công an huyện phối hợp với chính quyền xã tuyên truyền, triển khai cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã kéo giảm tai nạn giao thông cũng như các tác hại do bia, rượu gây ra.

Theo ông Y Khuyn, Đội Cảnh sát Giao thông đến gõ cửa từng nhà hàng, quán nhậu vận động, ký cam kết: Không để khách hàng đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyệt đối không bán rượu, bia, chất kích thích cho người dưới 18 tuổi, đã nhận được sự đồng lòng hưởng ứng chủ các cơ sở kinh doanh và người dân.

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, thời gian qua, đơn vị tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt là hai buôn kết nghĩa Ktang Drun và buôn Drao (xã Cư Né) -buôn khó khăn nhất của huyện, hầu hết người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công an huyện đã xây dựng một số mô hình điểm có hiệu quả. Lực lượng công an xã chính quy tiếp tục được tăng cường về cơ sở, ngoài nghiệp vụ còn làm công tác dân vận.

“Đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể, Hội phụ nữ huyện rà soát các trường hợp thực sự khó khăn, và trao tặng công cụ sản xuất để những gia đình tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn hỗ trợ được vận động, quyên góp từ cán bộ chiến sĩ, các nhà hảo tâm…”, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn thông tin.