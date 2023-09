Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM có tân Chủ tịch

TPO - Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 99 người, trong đó Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ được chọn cử làm Chủ tịch uỷ ban.

Ngày 7/9, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo TPHCM xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo báo cáo tổng kết tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, phong trào thi đua yêu nước tại các khu dân cư có đông đồng bào Công giáo được phát huy tốt. Người Công giáo TPHCM tiếp tục cùng đồng bào các giới tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của thành phố như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”, tích cực ủng hộ các nguồn quỹ và các phong trào xã hội… Cùng đó, trong 5 năm, giáo dân các xứ đạo trên toàn thành phố đã tham gia hiến hơn 23.000 đơn vị máu.

Theo thống kê nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo đã chung tay đóng góp hơn 543,4 tỷ đồng cho các hoạt động bác ái, từ thiện xã hội với tinh thần “Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ trong hân hoan”.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo TPHCM có nhiều khởi sắc. Đồng bào Công giáo đã sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết và tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị – xã hội phát động và đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân.

Đặc biệt, trong suốt thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, các chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo thành phố đã chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện hiệu quả.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, yêu nước, tiếp tục thực hiện chủ đề “Hiệp hành – Chia sẻ – Phục vụ”, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM sẽ luôn là cầu nối quan trọng chung tay cùng ngôi nhà chung Giáo hội Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng và phát triển đất nước và thành phố”, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Tại đại hội, đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử ra Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM khoá IX gồm 99 vị, bầu ra Ban Thường vụ gồm 27 vị. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ủy ban khoá mới đã chọn cử Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM khoá VIII, làm Chủ tịch Ủy ban khoá IX. Đại hội thống nhất cử ra 6 Phó Chủ tịch tham gia điều hành công việc của uỷ ban.

Đại hội cũng thông qua danh sách nhân sự tham gia vào Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gồm 15 vị, đề cử đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội VIII Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 45 vị.

Dịp này, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM và Linh mục Phan Khắc Từ – Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ VIII đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu cũng đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, của UBND TPHCM và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM.