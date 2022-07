Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất

TP - Ngày 14/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Ðắk Lắk tổ chức khai giảng hai lớp dạy đánh cồng chiêng tại huyện Krông Ana. Ðây là hoạt động trong khuôn khổ dự án do Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc tài trợ cho tỉnh Ðắk Lắk.

TP - Thực hành Then là loại hình văn hóa dân gian mang nhiều ý nghĩa đặc sắc vùng miền, là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Tày, Nùng (Lạng Sơn). Trong trang phục, dụng cụ người làm Then thì chiếc mũ tạo nên hình tượng độc đáo, sức lan tỏa, uy nghiêm của thầy Then.