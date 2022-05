Phát triển hạ tầng giao thông, thu hút khách du lịch đến Mộc Châu

TPO - Thăm điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương bà con đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác những điều kiện của quê hương, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình.

Sáng 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế, nghe báo cáo việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong đó có khu dịch vụ cửa ngõ của trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu.

Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các công việc đã bố trí được vốn, huy động các nguồn lực, trước hết là cho kết nối hạ tầng giao thông và hạ tầng điện, nước..., từ đó thu hút các nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng tới thăm điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, tìm hiểu về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi về con người, văn hóa, thiên nhiên... để phát triển du lịch, việc thu hút du khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập người lao động, đời sống người dân...

Thủ tướng biểu dương bà con đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác những điều kiện của quê hương, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình. Đánh giá vấn đề khó khăn nhất với địa phương là giao thông, Thủ tướng cho biết Nhà nước sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, du khách tới vùng đất đầy tiềm năng này.

Trước đó, thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, Thủ tướng nêu rõ, vùng Tây Bắc gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển hạ tầng giao thông do điều kiện hạ tầng, nên đòi hỏi đầu tư lớn.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng thêm các nút giao phù hợp để khi tuyến đường này hoàn thành thì giá trị đất đai tăng lên, tạo không gian phát triển mới về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... cho khu vực.

Thủ tướng khẳng định, việc hoàn thành dự án cao tốc này sẽ giúp thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo; cùng với các dự án khác để cơ bản hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, để các địa phương trong vùng có đường ra biển thuận tiện hơn, có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.